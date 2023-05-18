На встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности диктатор заявил, что страны военно-политического блока якобы готовятся к войне.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на белорусское агентство «Белта».

Самопровозглашенного президента РБ держит в напряжении то, что у западных границ ОДКБ наращивается военное присутствие и наступательный потенциал Организации Североатлантического договора.

По словам непризнанного белорусского лидера, несмотря на«стремительный спад уровня жизни» и «ухудшения экономических перспектив» в государствах Европы, НАТО якобы идет на эскалацию и открыто признает подготовку к войне.

Соратник Путина добавил, что на континенте Украина остается центральной ареной противостояния.

Как сообщалось, белорусский оппозиционер рассказал, из-за чего у Лукашенко начались серьезные проблемы со здоровьем и кем его намерена заменить Москва.