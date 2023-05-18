Информационное агентство Kyodo сообщает, что украинский лидер может прибыть в Хиросиму для участия в саммите главы стран «Группы семи». На решение о поездке будет влиять главный фактор – какой будет обстановка на фронте, информирует «НБН».

Пока что официально Киев не подтверждал и не опровергал такую возможность, однако заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заверил, что глава государства обязательно присоединится ко встрече на высшем уровне G7. При этом чиновник добавил, что ему неизвестен формат участия Зеленского.

Напомним, что в марте иностранные СМИ сообщали о том, что глава Украины появится на саммите лидеров государств «Большой семерки» в Японии по видеосвязи, как это было в июне прошлого года.