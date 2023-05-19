В эфире национального телемарафона чиновник подтвердил, что украинский лидер будет присутствовать на саммите глав стран «Большой семерки» в Японии, информирует «НБН».

Данилов сообщил, что на этой встрече будут приниматься важные вопросы, поэтому необходимо именно физическое присутствие президента на мероприятии для отстаивания интересов украинцев.

Секретарь СНБО заверил, что глава государства будет находиться в любой точке мира, чтобы решать вопрос устойчивости нашей страны, которая больше года борется с российскими оккупантами.

Напомним, что ранее в Офисе Зеленского не подтверждали и не опровергали возможность визита украинского лидера в Японию. Сообщалось, что присутствие президента на саммите будет зависеть от ситуации на фронте.