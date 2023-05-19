Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», на Совбезе ООН Кислица заявил:

У криминального рашистского бункерного дедушки остается всего два варианта: либо сдаться, либо повторить произошедшее в другом бункере тридцатого апреля 1945 года.

Помимо того он добавил, что Украинское государство не прекратит собственную борьбу, пока «каждый украинец и каждый клочок нашей суверенной земли не будет освобожден», а Российская Федерация не потерпит военного поражения.

Напомним, ранее глава ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, пытается ли Украина ликвидировать Путина.