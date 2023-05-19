В интервью изданию Оbozrevatel Мельник заявил, что уход из власти либо смерть главы Кремля существенно не изменит политику РФ, в частности, в войне против нашей страны, информирует «НБН».

По словам эксперта, после отстранения Путина в России могут быть краткосрочные перемены, однако любой новый президент государства-террориста, даже либерал, не помешает РФ рано или поздно вернуться к любимой привычной политике.

Так произойдет, поскольку в стране-агрессоре заложена модель авторитарного государства, поэтому главным условием прекращения агрессии России является изменение ее географических границ.

Ранее СМИ узнали, к какому сценарию по российско-украинской войне готовятся в Администрации американского президента.