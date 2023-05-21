Об этому пишет «НБН» со ссылкой на издание «Infotel«.

В источнике говорится о том, что канадское государство готово присоединиться к авиационной коалиции. Об этом сказал сам премьер-министр государства Джастин Трюдо во время саммита «Большой семерки» в Японии.

Действующий премьер-министр Канады заявил о том, что его страна готова оказывать Украине как можно больше необходимой поддержки. В том числе Джастин Трюдо заявил и о том, что канадские инструкторы готовы обучать бойцов Вооруженных сил Украины.

Также Трюдо отметил, что Канада готова обучать даже украинских пилотов. Тем самым, страна может присоединиться к так называемой «авиационной коалиции».

Примечательно, что чуть раньше лидеры других государств высказались о готовности обучать украинских пилотов. В список вошли: Португалия, Дания, Нидерланды, Соединённые Штаты, а также другие страны.

Отметим, что ранее министр обороны заявлял о готовности украинских пилотов.