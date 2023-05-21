Об этому сообщает «НБН«, ссылаясь на Генштаб ВСУ.

Представители Вооруженных сил заявили, что на данный момент российские оккупационные войска, как и раньше все также продолжают вести активные наступательные действия. Враг пытается продвинуться на данном направлении, поэтому бои в городе Бахмут не прекращаются ни на секунду.

По данным Генштаба, за последние 24 часа на востоке страны произошло 53 боевых столкновения между украинскими военными и российскими оккупантами (среди которых есть и представители ЧВК «Вагнер»). В основном бои идут за Марьинку и Бахмут.

Также известно, что за прошлые сутки российские оккупационные войска совершили по территории Украины 7 ракетных атак, 70 авиационных и 48 атак из реактивных систем залпового огня.

По-прежнему самыми горячими точкам на карте являются: Бахмутское, Марьинское, Авдеевское, Купянское и Шахтерское направления. Именно там враг сосредоточил основные силы.

Следует напомнить, ранее мы писали о том, что в Минобороны РФ заявили о захвате Бахмута.