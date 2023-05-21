Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Sky News«.

Американский лидер Джо Байден объявил о предоставлении крупного пакета военной помощи для Украины во время встречи с украинским президентом Зеленским в Японии. Также Джозеф Байден сделал заявление, в котором сказал, что Соединенные Штаты делают фактически все возможное для того, чтобы улучшить обороноспособность Украины. Это необходимо для того, чтобы страна могла оказывать сопротивление России.

Байден упомянул, что в новый пакет военной помощи войдут различные боеприпасы, артиллерия, бронированная техника и прочее.

Также известно, что в пакете военной помощи будут:

дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;

артиллерийские снаряды; тепловизионные и мостовые системы;

противотанковые управляемые ракеты TOW;

протитанковые системы Javelin и AT-4;

бронированные медицинские машины;

грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

запчасти и другое полевое оборудование.

Отметим, ранее мы писали о том, что Зеленский прибыл на саммит “Большой семерки”.