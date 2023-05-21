Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Юрия Игната в эфире национального телемарафона.

Во время телеэфира представитель Воздушных сил рассказал о том, что Украина может получить от своих союзников несколько десятков современных истребителей F-16.

Игнат рассказал, что скорее всего передавать такое вооружение партнеры будут подразделениями. В свою очередь он отметил, что в одном подразделении состоит около 12 истребителей.

Также он отмечает, что сперва будут переданы несколько истребителей для решений важных задач.

Помимо этого спикер командования Воздушных сил Украины рассказал о том, что на данный момент украинские пилоты в основном летают на четырех типах основных боевых самолетов. Среди которых: СУ-24, СУ-25, МиГ-29 и СУ-27. Он отметил, что все эти типы самолетов может заменить F-16.

Следует напомнить, что ранее мы писали о том, что министр обороны высказался по поводу предоставлении истребителей Украине.