Да Силва рассказал, что он ожидал главу Украины на запланированную двустороннюю встречу в зале отеля. По словам политика, представители Киева задерживались, поэтому он принял президента Вьетнама, однако, когда тот уехал, Зеленский так и не появился.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Globo.

Бразильский лидер отметил, что у украинского президента «определенно была другая встреча», добавив, что он «не расстроен и не разочарован» тем, что их переговоры не состоялись.

Да Силва сообщил, что слушал речь главы Украины на саммите «Группы семи» и его позиция по российско-украинской войне не изменилась. Политик заверил, что он готов приехать к Зеленскому и к Путину, однако они «не хотят обсуждать мир».

Отметим, что в начале месяца бразильский лидер заявил, что хочет стать посредником между Киевом и Москвой, чтобы помочь им найти «золотую середину».