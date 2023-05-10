На встрече с главой правительства Нидерландов Марком Рютте бразильский лидер сообщил, что он хочет стать посредником в переговорном процессе между Киевом и Москвой, чтобы помочь им найти «золотую середину».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Metropoles.

Более года назад да Силва осудил полномасштабное вторжение российских войск в Украину, однако сейчас он считает, что нужно добиваться мира, продвигаясь в переговорах.

По словам политика, Украина правильно делает, что не смиряется с захватом своих территорий, ЕС прав в том, что он ее поддерживает в этой борьбе, а Бразилия и другие государства якобы правы в своем желании отыскать «золотую середину».

Также глава Бразилии добавил, что якобы бесполезно искать виновных в войне РФ против Украины и вопрос о «принадлежности» Крымского полуострова должны решать только Киев и Москва.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предложил Бразилии отправить Украине снаряды. Да Силва объяснил, почему он не будет поставлять стране боеприпасы.