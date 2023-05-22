Аргентинское издание La Razon сообщило, как президент Бразилии трижды избегал встречи с украинским коллегой на саммите «Большой семерки», информирует «НБН».

Как пишут журналисты, по прибытию на мероприятие украинская сторона отправила запрос на встречи со всеми его участниками. Глава Индии Нарендра Моди согласился, однако от да Силвы поступил отказ – политик сослался на проблемы с расписанием.

На одной из встреч представители стран G7 здоровались с лидером украинцев, в отличии от бразильского президента, которому было «немного неудобно» находиться в одном помещении с Зеленским. Да Силва так и сидел за столом, не поднимая глаз, «развлекаясь» с несколькими бумагами.

После на главу Бразилии стали давить другие лидеры «Большой семерки», которые считали, что его встреча с президентом Украины должна состояться. Однако саммит завершился без этих переговоров.

Отметим, что да Силва заявлял, что Зеленский якобы не пришел к нему на встречу в зале отеля, уверяя, что он не расстроился из-за этого.