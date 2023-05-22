Во внешнеполитическом ведомстве государства-террориста устроили истерику из-за участия Зеленского в саммите «Группы семи» в Хиросиме. В МИД РФ оскорбили страны-члены «Большой семерки», заявив, что они «зациклились» на конфронтации с Россией.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу дипломатического ведомства страны-агрессора.

В РФ пожаловались, что итогом саммита стал «одиозный набор антироссийских заявлений», якобы направленный на разделение в международных отношениях. В МИД обвинили государства G7 в планировании санкционного удара и других мер «гибридной войны» против страны-агрессора.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что лидеры «Большой семерки» для этой цели «доставили» на встречу «главаря киевского режима», превратив встречу на высшем уровне в «пропагандистское шоу».

В пресс-службе добавили, что государства «Группы семи» якобы имеют «грязную репутацию» в защите демократических ценностей и их история сопряжена с ущемлением прав других.

Напомним, президент Бразилии пожаловался на то, что Зеленский не пришел на встречу с ним в рамках саммита G7.