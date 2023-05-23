В интервью «Радио Свобода» представитель Офиса Зеленского сообщил, что встречи украинского лидера с президентом Бразилии на саммите «Группы семи» не было из-за несовпадения графиков глав государств, информирует «НБН».

По словам заместителя главы ОПУ, Зеленский был в Японии меньше суток. Жовква не знает, сколько времени там находился да Силва, однако встретиться у лидеров так и не вышло. Возможно у глав государств появится такая возможность на других международных площадках.

Напомним, СМИ рассказали, как бразильский президент избегал украинского коллегу на саммите в Хиросиме.