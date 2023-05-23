Во время вручения наград во вторник, 23 мая, российский диктатор заявил, что государство-террорист с помощью так называемой «спецоперации» якобы пытается остановить войну против жителей Востока Украины, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Глава Кремля отметил, что в течение 9 лет Украина «ведет войну против нашего народа», который «оказался за границами родины» из-за «исторической несправедливости».

Президент-агрессор заявил, что РФ якобы не развязала войну, а «пытается ее остановить» с помощью проведения так называемой «СВО». Диктатор считает, что в его государстве наступил «особый момент консолидации» и «обострения национального чувства». Глава Кремля считает, что граждане сегодня как никогда стремятся обеспечить будущее своей страны.

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