В эфире национального телемарафона глава внешнеполитического ведомства Украины назвал два условия, при которых Киев готов сесть за стол переговоров с Москвой, информирует «НБН».

По словам Кулебы, каждый план, который будет рассматривать украинское руководство, должен быть основан на двух ключевых пунктах – восстановление территориальной целостности нашей страны и недопущение замораживания войны.

Министр иностранный дел заверил, что Киев готов говорить о планах и предложениях, которые учитывают эти принципы. При этом наилучшим сценарием для Украины является «формула мира», предложенная главой государства Владимиром Зеленским. План президента состоит из десяти пунктов, которые учитывают все интересы нашей страны.

Ранее украинский лидер заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин должен просить пощады.