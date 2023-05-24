Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал попытки главы Кремля доказать, что наша страна «не существовала» до ее «создания» в период СССР, информирует «НБН».

В своем микроблоге в Twitter Подоляк, реагируя на очередную порцию исторических фейков Путина, заявил, что Украина была, есть и будет, а государство-террорист «самообнулилось».

Представитель Офиса Зеленского предрек путинской России печальную судьбу, спрогнозировав исчезновение кремлевской элиты и погружение агрессивной страны в «бунт, нищету и безвластие».

Отметим, что Путин и Зорькин разрушили миф об «исконных землях» России, показав на французской карте ее «урезанную» территорию.