В четверг, 25 мая, глава Министерства иностранных дел Украины опубликовал видеообращение, в котором рассказал о реакции российского руководства на его поездки в Африку, информирует «НБН».

По словам дипломата, в странах на этом континенте ему очень сложно работать, так как государство-террорист там сеяло свою пропаганду на протяжении 30 лет.

Руководитель внешнеполитического ведомства сообщил, что Москва внимательно следит за его визитами в африканские страны. Там, где появляется Кулеба, после него приходит посол РФ и начинает уверять, что принимать украинского министра – это плохо.

Кроме того, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров намерен поехать в тур «по следам» украинского дипломата. Соратник Путина намерен говорить с людьми, с которыми разговаривал Кулеба.

Глава МИД Украины заверил, что стоит бороться за «каждый уголок мира», поскольку везде нужно находить интерес нашей страны и использовать его для победы в войне.

Ранее министр иностранных дел напомнил базовые условия, с учетом которых Киев будет рассматривать мирные планы и предложения.