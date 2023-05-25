В эфире «24 канала» Яковенко прокомментировал приезд Лукашенко 24 мая в российскую столицу для встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, цель визита нелегитимного президента РБ в Москву – получить гарантии безопасности от Кремля, информирует «НБН».

Оппозиционер объяснил, что самопровозглашенного белорусского лидера пугает перспектива появления полка Калиновского на территории РБ, поскольку это формирование намного мощнее, чем два подразделения российских добровольцев, и по количеству бойцов, и по боевому потенциалу.

Журналист обратил внимание и на настроения белорусов – очевидно, что у Путина поддержка среди граждан страны-агрессора значительно выше, чем у Лукашенко в РБ.

Появление вооруженных формирований в Беларуси может привести к перевороту. По этой причине нелегитимный президент регулярно ездит в Москву к своему покровителю, чтобы получить какие-то гарантии безопасности, на случай появления полка Калиновского на белорусской территории.

Ранее Лукашенко прокомментировал свои визиты в российскую столицу.