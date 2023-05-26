В интервью изданию DW чиновник заверил, что распад государства-террориста непременно произойдет и соответствующие процессы начнутся с Кавказа, информирует «НБН».

По словам секретаря СНБО, развал «империи» будет запущен именно с этих территорий, поскольку они не имеют к России никакого отношения. Данилов отметил, что своим путем захотят пойти такие «страны», как Ичкерия, Дагестан и ряд других регионов на Кавказе.

Чиновник добавил, что к развалу государства-террориста приведет изоляция, в которую себя загнал кремлевский диктатор Владимир Путин, принимая «несуразные решения».

Ранее секретарь СНБО указал на событие, которое подтвердило грядущий распад РФ и озвучил сроки.