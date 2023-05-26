Американские эксперты в своем отчете оценили риски эскалации после возможного развертывание ядерного вооружения страны-агрессора на территории РБ, информирует «НБН».

В ISW обратили внимание на подписание главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу и министром обороны РБ Виктором Хрениным соглашения о подготовке к размещению тактического ядерного оружия РФ в Беларуси.

Руководитель Минобороны России заявил, что Москва сохранит контроль над ядерными боеголовками, которые будут развернуты на белорусской территории.

По словам аналитиков, ядерный договор призван закрепить фактический военный контроль государства-террориста над РБ, в частности, над оборонной сферой страны.

Говоря об угрозе для Украины, в Институте изучения войны напомнили, что РФ давно имеет ядерное оружие, которое может поразить любую цель. При этом эксперты по-прежнему уверены, что кремлевский диктатор вряд ли применит боеголовки для ударов по территории соседнего государства.

Ранее белорусский оппозиционер объяснил изменение риторики Лукашенко относительно ядерного вооружения в РБ.