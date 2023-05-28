Как информирует «НБН», об этом Владимир Зеленский заявил во время своего очередного вечернего видеообращения.

Дословно из заявления Зеленского:

Киев вместе со всеми остальными нашими городами, всей нашей Украиной поставят точку в истории московской деспотии, которая на протяжении весьма длительного времени несла порабощение различным народам. И никакие «Шахеды» или любые другие средства террора, которые они по всему миру унизительно ищут, не спасут ее. Ведь сила – она в людях, в городах и жизни. А когда попирают жизнь, людей, самые весомые для культуры города, то будет только проигрыш. Проигрыш для России. Даже сотни «Шахедов» от этого не спасут ее, а только добавят позора Москве.

Напомним, ранее мы уже писали о массированной ракетной атаке РФ по Киеву.