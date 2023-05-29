Как информирует «НБН», в своем сообщени в ТГ-канале Зеленский рассказал, что на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего в понедельник, 29 мая, была рассмотрена ситуация на фронте, работа ПВО, а также комплектование бригад.

Дословно из заявления Зеленского:

Буквально только что завершил Ставку. Важные вопросы и такие же решения. Главное – сроки. Но самым главным является то, что относительно сроков есть ответы.

Зеленский отметил, что на Ставке обсуждали вопросы, связанные с фронтом, комплектованием новых наступательных бригад, обеспечением быстрой логистики. Кроме того обсуждались новые контракты на поставки дополнительных ракет и средств ПВО. Был сделал анализ работы ПВО за последние дни и оценен нанесенный ущерб.

Согласно словам президента Украины, по всем пунктам были приняты соответствующие решения.

Напомним, ранее у Зеленского прокомментировали публикацию кадров с мест падения ракет чиновниками.