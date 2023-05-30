В эфире Breakfast Show представитель Офиса Зеленского, комментируя утреннюю «бавовну» в российской столице, заявил, что наша страна не имеет прямого отношения к этим инцидентам, информирует «НБН».

Советник руководителя ОПУ иронично отметил, что, вероятно, российские БПЛА не хотят разрушать украинские города, поэтому «возвращаются к создателям», чтобы спросить, зачем их отправляют атаковать мирных людей.

Подоляк заверил, что власти страны-агрессора обязательно заплатят высокую цену за все преступления в Украине. Нагнетание ситуации в РФ чиновник назвал началом «кармических выплат».

Советник Ермака добавил, что российское руководство не будет играть в одностороннюю игру и безнаказанно разрушать Украину. В Москве должны понять, что «2014 года уже не будет».

Отметим, что в Минобороны России уже прокомментировали утреннюю атаку дронами на Москву. Ведомство похвасталось «успешным» отражением ударов.