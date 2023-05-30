В интервью корейскому изданию Chosun украинский лидер заявил, что глава Кремля лжет даже «дружественным» к стране-агрессору государствам. Зеленский напомнил, что говорил Путин на встрече с главой КНР Си Цзиньпином, информирует «НБН».

По словам президента Украины, кремлевский диктатор заверил китайского лидера, что государство-террорист не разместит свое ядерное вооружение в других странах.

Зеленский отметил, что Россия обманывает государства, которые считали ее честным союзником, а ядерная риторика Москвы – всего лишь неудачная и неправильная политика.

Ранее украинский лидер заявил, что наша страна поставит точку в истории деспотии России. Зеленский заверил, что страну-агрессора не спасут никакие средства террора.