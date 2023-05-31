В своем микроблоге в Twitter чиновник заявил, что Кадырову стоит отомстить Москве и лично кремлевскому диктатору Владимиру Путину, а не озвучивать угрозы в адрес нашей страны,

Секретарь СНБО напомнил, что это русские уничтожали чеченцев, принесли на их землю столетие рабства, замучили и убили тысячи женщин и детей, разрушили города и осквернили могилы предков.

Данилов подчеркнул, что не украинские танки сравняли с землей город Грозный вместе с его мирными жителями. Он заверил, что чеченский народ помнит об этом и других преступлениях России.

Отметим, что Кадыров призвал к мести за удар беспилотников по Москве и ее пригороду. Ставленник Кремля цинично заявил о «террористических методах» Киева, пообещав «ответить» Украине, которая якобы виновна в инциденте.

Как сообщалось, глава РФ Владимир Путин намеренно приуменьшил значение атаки дронов на Москву. В Институте изучения войны объяснили, что хочет скрыть диктатор.