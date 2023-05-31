Американские аналитики в своем отчете пишут, что лидер россиян намеренно приуменьшил значение атаки БПЛА на элитные районы Московской области, информирует «НБН».

По словам экспертов ISW, кремлевский диктатор пытается скрыть ограниченные возможности государства-террориста для «ответа» Украине, которую Москва обвинила в инциденте.

Глава Российской Федерации заявлял, что оккупанты «два-три дня назад» якобы нанесли удар по штаб-квартире украинской разведки. Кроме того, захватчики реагируют на «войну Украины против Донбасса», атакуя «военную инфраструктуру» соседнего государства.

Также Путин попытался предупредить критику со стороны россиян, которые заявляли о неэффективности противовоздушной обороны в Москве и приграничье с Украиной. Говоря о вчерашней работе ПВО, глава РФ оценил ее как «нормальную», добавив, что стоит «поработать» над ее усовершенствованием.

Отметим, у Зеленского отреагировали на заявления Путина о мести Украине за удар беспилотников по российской столице.