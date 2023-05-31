В прямом эфире программы «Завтрак с 1+1», говоря об ударе беспилотников по элитным районам Московской области и российской столицы, Подоляк заявил, что это объективное развитие событий в РФ, информирует «НБН».

По словам представителя Офиса Зеленского, война постепенно возвращается в Россию, поскольку такой интенсивности боевые действия закончиться иначе не могут и будут идти к логическому завершению.

Советник руководителя ОПУ спрогнозировал увеличение масштабов проявлений войны на территории государства-террориста. Чиновник обратил внимание, что такие случаи участились не только в приграничье, но и в глубине страны-агрессора.

Как сообщалось, британский военный рассказал, чего ожидать Украине от россиян после их окончательного поражения в войне.