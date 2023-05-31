В прямом эфире программы «Завтрак с 1+1» представитель Офиса Зеленского ответил на угрозы президента-агрессора «зеркально» ответить на якобы осуществленный Украиной удар БПЛА по столице РФ, информирует «НБН».

По словам советника главы ОПУ, российский лидер «находится в состоянии аффекта» и потому не может логически мыслить, отметив, что глава Кремля в принципе недостаточно хорошо «пользовался логикой».

Подоляк заметил, что политическая элита РФ скептически смотрит на диктатора и его заявления, с непониманием к высказываниям Путина относится и информпространство. От сакральности слов президента-агрессора не осталось и следа, теперь все, что он говорит, воспринимается как «одна бабка что-то сказала».

Чиновник напомнил, что за 15 месяцев войны государство-террорист использовало практически весь свой арсенал, «кроме своих понтов», чтобы угрожать «зеркальными действиями».

Представитель Офиса Зеленского добавил, что в Москве неоднократно говорили «мы еще ничего не начинали». Учитывая, что полномасштабная война длится уже больше года, это свидетельствует о нарастающей неадекватности России.

Напомним, после вчерашнего удара БПЛА по Москве и ее пригороду, Путин принялся угрожать украинцам «зеркальным ответом». Также диктатор высказался о работе ПВО РФ.