Президент-агрессор РФ отреагировал на утренние взрывы в Москве из-за атаки беспилотников. Традиционно в инциденте Путин обвинил Украину, заявив, что она «провоцирует такой же ответ», что якобы должны понимать ее граждане, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам главы Кремля, соседняя страна провоцирует Россию на «зеркальные действия» и государство-террорист «посмотрит, что делать с этим». Говоря о работе противовоздушной обороны страны-агрессора, диктатор отметил, что система «сработала штатно», но есть над чем работать.

В очередной раз российский лидер заявил, что виновных будут искать в РФ, но якобы не его страна 9 лет назад развязала войну, а «киевский режим».

Ранее у Зеленского высказались о причастности Украины к утренней «бавовне» в Москве.