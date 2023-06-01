В преддверии саммита Европейского политического сообщества в Молдове украинский лидер в ответ на вопрос репортера заявил, что развязанная Российской Федерацией война будет продолжаться до победы нашей страны.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на NewsMaker.

По словам Зеленского, государство-террорист может остановить кровопролитие в Украине раньше, если путинские оккупационные силы покинут все территории нашей страны, захваченные ими.

Ранее глава государства высказался о роли Китая в завершении российско-украинской войны. Президент считает, что КНР может быть посредником между Киевом и Москвой, однако для этого Пекин должен выполнить важное условие.