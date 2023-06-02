В интервью «Радио Свобода» секретарь СНБО заявил, что Украина не причастна к атаке БПЛА на столицу Российской Федерации 30 мая, информирует «НБН».

По словам Данилова, наша страна не имеет никакого отношения к удару беспилотников по Москве, в чем ее обвиняет Кремль. Отвечая на вопрос о результативности атаки, чиновник предположил, что россияне таким образом могут для себя «отрабатывать какие-то операции».

Чиновник напомнил, что столица РФ – это наиболее защищенное место на территории государства-террориста.

Ранее в ISW проанализировали удар БПЛА по Москве и ее пригороду. Американские аналитики объяснили, с какой целью российский президент-агрессор Владимир Путин приуменьшил значение этого инцидента.