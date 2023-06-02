Как информирует «НБН», в эфире национального телемарафона Данилов заявил, что Киев держит закрытыми двери для переговорного процесса с Российской Федерацией. Он дал понять, что Украина не намерена начинать вести диалог.

Алексей Данилов подчеркнул, что Украина не намерена открывать двери для диалога, и они достаточно крепко закрыты. Более того, он напомнил, что существует решение СНБО относительно данного повода, в котором говорится, что Киев никаких переговоров с Москвой вести не собирается.

Помимо прочего Алексей Данилов добавил, что Украина имеет весьма простые условия для завершения войны. Речь идет о границах 1991-го года, ответственности Путина и всех его сообщников за все преступления, а также гарантиях безопасности для Украинского государства и компенсации за причиненный ущерб.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Данилов прокомментировал атаку беспилотников на Москву.