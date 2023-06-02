На своей Facebook-странице представитель внешнеполитического ведомства Украины отреагировал на призыв Орбана остановить контрнаступление ВСУ и начать «мирные» переговоры с РФ, информирует «НБН».

Николенко в очередной раз подчеркнул, что переговорный процесс с Москвой возможен лишь после того, как страна-агрессор полностью выведет свои войска из Украины.

Если остановить ведение огня до этого момента, россияне перегруппируются, накопят силы и начнут новую волну агрессии, что доказывает опыт последних 9 лет. Массированные атаки на украинские города также не говорят о стремлении Кремля завершить войну.

Спикер МИД посоветовал Орбану, которому тяжело быть «единственным» премьер-министром в Евросоюзе, который призывает к миру, начать действовать для скорого окончания войны.

Глава венгерского правительства может осудить агрессию РФ, требовать от ее властей забрать свою армию из нашей страны, не подрывать единство в ЕС и присоединиться к мерам международной изоляции государства-террориста.

Напомним, что Орбан предложил Украине «эффективную альтернативу» контратакам ВСУ.