Об этом пишет «НБН» со ссылкой на слова Ермака в программе «Год. За кадром«.

Так, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сделал заявление, в котором сказал, что информацию о его якобы сотрудничестве с ФСБ распространяли различные телеграм-каналы, которые по последним данным ведет российская спецслужба. По словам Ермака, такие данные обнародовали представители Службы безопасности Украины.

«Если брать язык фактов, впервые намеки на «агент России», «агент ФСБ» появились во время моей работы, когда я представлял Украину в «Нормандском формате». Я был очень тяжелым для них переговорщиком

Мне смешно об этом слышать, потому что уровень людей, с которыми я общаюсь сегодня – с руководителями разведок наших американских, британских партнеров, – как вы понимаете, если бы ко мне у этих людей был такой вопрос, то безусловно все было бы по-другому» — сказал Ермак.

К слову, главу украинского ОПУ уже неоднократно обвиняли в подобном «предательстве», но подтверждений этому никогда не находилось.

Отметим, ранее в ОПУ прокомментировали угрозы Путина