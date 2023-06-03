Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на заявление Олега Николенко.

Так, он сказал, что на данный момент между Украиной и Российской Федерацией отсутствуют спорные территории, на которых якобы нужно провести референдум (так говорилось в «мирном» плане индонезийцев). Николенко утверждает, что на данный момент сейчас идет оккупационная война и Россия уже оккупировала большое количество территорий в разных областях Украины, поэтому референдум тут неуместен.

«Мы ценим внимание, которое, очевидно, сделав выводы по собственной истории, Индонезия уделяет вопросу восстановления мира в Украине. В то же время, между Украиной и Российской Федерацией нет спорных территорий, чтобы там проводить референдумы» — сказал Николенко.

Также представитель украинского ведомствами заявил, что Российская Федерация должна полностью покинуть украинские территории и тогда Украина как раз таки сможет восстановить свою территориальную.

Следует напомнить, что ранее в МИД высказались по поводу заявлений Орбана.