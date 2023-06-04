Об этом пишет «НБН» со ссылкой на главу местной ОВА Сергея Лысака.

Представители местной военной администрации рассказали о том, что 4 июня текущего года из-под завалов дома, по которому ударили оккупанты в Подгородненской громаде Днепропетровской области удалось достать тело погибшего ребенка. Ему было лишь два года. Помимо этого известно, что кроме погибших в результате этой атаки присутствует и большое количество пострадавших. На данный момент известно, что сейчас удалось насчитать 22 пострадавших, среди них 5 детей.

«Ночью из-под завалов дома в Подгородненской громаде достали тело девочки. Ей только что исполнилось 2 годика. Искренние соболезнования родным» — сказала Лысак.

Кроме того, известно что город Днепр достаточно часто попадает под массированные ракетные обстрелы оккупантов. К слову, из-за подобных атак оккупантов достаточно большое количество людей погибает.

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