О том, что путинская армия начала подготавливаться к осуществлению провокационных действий на химзаводе в городе Армянск (Крымский полуостров), пишет «НБН», ссылаясь на заявление, опубликованное в Telegram-канале главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

По словам Прокудина, силы украинского сопротивления располагают информацией, касающейся подготовки россиянами очередной провокации на территории химического завода в Армянске, расположенного на временно оккупированном Крымском полуострове: оккупанты привезли на «Крымский Титан» взрывчатые вещества и начали минировать территорию предприятия. Если взрыв произойдет, то это происшествие приведет к выбросу в атмосферу нескольких тысяч тонн ядовитых веществ, что может привести к смертельной опасности для людей и окружающей среды. Также, из-за указанной провокации, пострадает не только Крым, но и еще 7 областей нашей страны, не исключая Турцию и саму страну-агрессор.

В Херсонской ОВА напомнили, как следует действовать при возникновении химической опасности:

Ранее мы писали о том, что глава Харьковской ОВА рассказал, какой объект атаковали оккупанты.