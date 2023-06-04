Об этом пишет «НБН» со ссылкой на Воздушные силы.

Так, на данный момент известно, что бойцы Воздушных сил Вооружённых сил Украины в ночь на 4 мая смогли уничтожить несколько воздушных целей.

С их слов известно, что российские оккупанты начиная с 1 ночи и заканчивая 4 часами утра запускали беспилотники иранского производства Shahed-136/131.

Кроме того, известно, что одними беспилотниками все не обошлось, ведь оккупанты также запускали и ракеты по территории Украины. На данный момент известно, что оккупанты выпустили шесть ракет воздушного базирования Х-101, Х-555. В Воздушные силах заявили, что данные ракеты были выпущены по территории Украины с самолётов ТУ-95мс из района Каспия.

Помимо этого там рассказали, что благодаря качественным действия украинских бойцов зенитно-ракетных войск украинская сторона смогла уничтожают три БПЛА «Шахед», а также четыре ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555.

К слову, в последнее время враг начал максимально активно обстреливать территорию Украинского государства.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия ударила по Днепропетровской области.