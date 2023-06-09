Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление представителя МИД Украины Олега Николенко.

Олег Николенко в своем заявлении рассказал о том, что венгерская сторона не проинформировали украинское правительство о том, что 11 граждан Украины были освобождены из российского плена и переданы в Венгрию. Николенко отмечает, что власти Украины узнали данную информацию только из заявлений самого вице-премьера венгерского государства.

Также отмечается, что в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный Венгрии для детального обсуждения данной ситуации.

«Украинская сторона передала обращение предоставить подробную информацию о наших гражданах и безотлагательно обеспечить к ним доступ для украинского консула, чтобы ознакомиться с их состоянием здоровья и предоставить им консульскую помощь. Во время встречи отдельно отметили необходимость координации взаимодействия по таким чувствительным вопросам, как освобождение военнопленных» — заявляет пресс-секретарь МИД Украины Николенко.

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