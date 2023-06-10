Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на данные «Киев Онлайн«.

Источник сообщает о том, что сегодня, 10 июня, премьер-министр государства Канада прибыл в Киев с визитом, о котором ранее не было известно. Представитель МИД Украины Андрей Мельник опубликовал фото встречи

К слову, официальной информации касательно визита Трюдо в Украину пока что не было. Украинские власти не сообщали об этом, но эксперты предполагают, что Трюдо встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Также отметим, что, вместе с премьер-министром Канады в Украину также прибыла и вице-премьер страны Христя Фриланд, которая имеет украинские корни.

Отметим, что Джастин Трюдо уже неоднократно посещал Украинское государство с момента начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. Также Канада регулярно предоставляет Украине помощь, в том числе и вооружение.

Напомним, ранее Джастин Трюдо пообещал помочь Украине после войны.