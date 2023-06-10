Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление основателя белорусской десантно-штурмовой группы в составе ВСУ Валерия Сахащука эфире телеканала Эспрессо.

Сахащук заявил о том, что белорусский диктатор Александр Лукашенко действительно готовил вторжение Вооруженных сил Беларуси в Украину.

Однако, когда в декабре 2022 года белорусские войска оказались на границе с Украиной, большое количество военных ВС РБ начали задавать вопросы командованию по типу: «Почему украинских народ вдруг стал врагом?»

Органы КГБ долгое время говорили с белорусскими военными и даже совершали попытки запугивания и шантажа, но это никак не повлияло на бойцов Вооруженных сил Беларуси. Поэтому, позже сотрудники КГБ доложили высшему руководству, что белорусская армия оказалась попросту не готовой к вторжению в Украину.

Прямая речь Сахащука: «Органы КГБ почти неделю шантажировали, пугали, говорили с военными – ничего это не дало. А потом доложили высшему руководству, что белорусская армия не готова к ведению боевых действий в Украине».

Напомним, ранее Лукашенко и Путин заявили о необходимости переговоров с Украиной.