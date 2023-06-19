Как информирует «НБН» со ссылкой на «Настоящее время», согласно заявлению главы оборонного ведомства Украины Алексея Резникова, наша страна может получить и поставить на вооружение боевые западные самолеты не раньше Нового года.

Так, министр заявил, что Украина получит не ранее Нового года западную авиацию, что является символичным. Ведь на минувшее Рождество и Новый год он записал к Санте Клаусу обращение, в котором просил помочь украинским детям учиться, а также ходить в садик и школы. Также Резников попросил в своем письме определенные вещи. Это танки, артиллерия, снаряды, ну и нарисовал небольшой самолетик.

Следовательно, по словам Резникова, было бы весьма логично, чтобы первый F-16 взлетел в Украине хотя бы до Нового года.

Ранее заявление об авиации для Украины сделал глава МИД Дмитрий Кулеба.