В интервью российскому оппозиционному журналисту Майклу Наки советник главы ОПУ прокомментировал российские «мирные инициативы» для завершения боевых действий в Украине, информирует «НБН».

По словам Подоляка, если начать всерьез обсуждать «мирные предложения» по окончанию войны делегации лидеров африканских стран, это станет сигналом для всех сторонников РФ в мире открыто выступить в поддержку агрессора на международной арене.

Чиновник напомнил, что украинская «формула мира», озвученная президентом Владимиром Зеленским, в отличие от других «мирных планов», предусматривает выполнение главного условия для завершения боевых действий – вывод российских войск со всех территорий Украины.

Представитель Офиса Зеленского подчеркнул, что «мирные инициативы», которые не предусматривают этот пункт, являются фикцией и поддержкой государства-террориста, чтобы оно не потерпело поражение и захватчики остались в оккупированных регионах.

Ранее Подоляк высказался о переговорах Киева и Москвы, объяснив, почему он категорически против диалога со страной-агрессором.