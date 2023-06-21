Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, призыв Евросоюза будет заключаться в прекращении войны, начатой Российской Федерацией против Украины.

Как известно, в Брюсселе 29 и 30 июня состоится саммит. Во время мероприятия одной из обсуждаемых тем будет Китай и экономическая безопасность. На условиях анонимности один из чиновников Евросоюза рассказал, что во время саммита Китай будет призван к восстановлению баланса с Европейским Союзом.

Кроме того он добавил, что лидеры европейских стран акцентируют свои дискуссии о роли Китая в российском вторжении в Украину. В частности, лидеры Запада обратятся к Китаю с призывом использовать собственное влияние на РФ, чтобы остановить боевые действия.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Европе может начаться новая война.