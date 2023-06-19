Шведское издание SVT пишет, что у страны-агрессора остаются ресурсы для начала новой агрессии в Европе. В частности, журналисты утверждают, что Российская Федерация может атаковать Швецию, информирует «НБН».

Авторы материала ссылаются на источники, которые заявляют, что страна стоит перед серьезной угрозой своей безопасности, аналогично периоду с 1939 по 1945 год.

Собеседник издания рассказал об отчете Allvarstid, в котором отмечается, что сухопутные войска ВС РФ активно задействованы в войне против Украины, однако, несмотря на это, для Швеции существует угроза вторжения со стороны государства-террориста.

В докладе сказано, что россияне могут проводить операции, используя ВМС, ВДВ, спецназ, оружие дальнего действия и ядерное вооружение. Все это, как считают источники SVT, страна-агрессор может использовать против Швеции.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал, какая страна станет следующей жертвой кремлевского диктатора Владимира Путина.