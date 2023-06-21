В интервью ВВС украинский лидер предположил, что наша страна может получить американские истребители F-16 через шесть-семь месяцев, информирует «НБН».

По словам президента, украинские пилоты должны приступить к обучению на этих боевых самолетах уже в августе, так как считает, что первые истребители F-16 появятся в Украине уже этой зимой.

Ранее в Государственном департаменте США прокомментировали передачу F-16 Украине от Америки или ее стран-союзниц. В Вашингтоне сообщили свое видение процесса поставок истребителей Киеву.