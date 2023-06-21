В эфире национального телемарафона чиновник отметил, что такого агрессора и садиста, как российский диктатор Владимир Путин, нужно было остановить еще 15 лет назад, однако это не произошло, в результате чего в нашей стране происходит полномасштабная война, информирует «НБН».

Комментируя ядерный шантаж Кремля, секретарь СНБО заявил, что на применение такого оружия мир должен уже иначе реагировать. Если Москва решится на этот шаг, против государства-террориста должны быть введены «адские» санкции, чтобы как можно скорее закончить этот террор.

В случае использования россиянами ядерного оружия, как утверждает Данилов, это будет «совсем другая война» и другая ответственность союзников нашей страны. Чиновник выразил надежду на то, что Москва не пойдет на такое преступление.

Ранее о российском ядерном шантаже высказался советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Чиновник объяснил, какой сигнал должен получать Путин от мира каждый раз после того, как он выдает такие угрозы.