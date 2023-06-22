В четверг, 22 июня, Зеленский записал видеообращение, в котором сообщил, что государство-агрессор рассматривает сценарий теракта на Запорожской атомной электростанции, информирует «НБН».

По словам украинского лидера, наша разведка получила информацию о том, что российские захватчики уже подготовились к преступлению. Данные о террористических намерениях РФ Киев передал союзникам в США, европейских странах, Китае, Индии, Бразилии, государствах Африки и арабском мире.

Зеленский напомнил, что подрыв ЗАЭС предусматривает выброс радиации, который может распространиться за пределы украинских границ. Президент добавил, что на этот раз не должен повториться сценарий с Каховской ГЭС.

Напомним, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов объяснил, что самое страшное в ситуации с минированием Запорожской АЭС.