В эфире «24 канала» оппозиционер, говоря о «мятеже» Пригожина, выразил уверенность в том, что ФСБ РФ давила на олигарха и приближенных к нему, угрожая ликвидировать их семьи, информирует «НБН».

По словам Фейгина, родственники главарей ЧВК могли укрыться на территории Российской Федерации либо сбежать в страны, которые не ввели в отношении их санкции.

Правозащитник предположил, что семьи приближенных к «повару Путина» не решились выехать за границу из-за возможной угрозы задержания, например, разведкой Украины.

Оппозиционер отметил, что олигарх рассчитывал, что часть командования ВС РФ окажет ему поддержку, однако это не произошло. В частности, даже «сирийский мясник», генерал Сергей Суровикин осудил его «восстание». Кроме того, Пригожин мог остановить поход на Москву из-за недостаточного количества сил ЧВК.

По мнению Фейгина, не исключено, что все обещания главы Кремля скоро будут забыты и «повара Путина» через некоторое время ликвидируют.

Отметим, что в РФ заявили о существенном росте рейтинга президента-агрессора после провального «бунта» Пригожина.